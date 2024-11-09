タレント東野幸治（57）が9日、ABCテレビ「教えて！NewSライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。ダウンタウン松本人志（61）の訴訟取り下げについて言及した。「気になるニュース」を解説していく同番組。この日は冒頭で、松本の裁判終結を取り上げた。前日8日に、松本が「週刊文春」に性的行為強要疑惑を報じられ、名誉毀損（きそん）されたとして発行元の文藝春秋らに5億5000万円の損害賠償などを求