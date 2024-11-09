【モデルプレス＝2024/11/09】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の高塚大夢（※「高」は正式にははしごだか）、後藤威尊、松田迅が、8日深夜に放送されたグループの冠レギュラーラジオ番組「From INI」（TOKYO FM／JFN38局ネット・25時〜）に出演。松田の誕生日サプライズについて振り返った。【写真】INI、サプライズに涙◆松田迅、メンバーからのサプライズに感謝10月30日に22歳の誕生日を迎えた松田。高塚と後藤