【モデルプレス＝2024/11/09】タレントの里田まいが9日、自身のInstagramを更新。女優の石橋杏奈との2ショットを公開した。【写真】里田まい＆石橋杏奈、“選手の妻”2ショット◆里田まい＆石橋杏奈、2ショット公開里田は東北楽天ゴールデンイーグルス所属の田中将大、石橋はサンディエゴ・パドレス所属の松井裕樹を夫に持ち、ともに“選手の妻”として知られる2人。今回の投稿では「おかえりー」と日本への帰国を出迎え「いやー、