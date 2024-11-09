アレックス・ベシアが当日を回顧4年ぶりにワールドシリーズを制した米大リーグ・ドジャースの祝賀パーティーを救援左腕アレックス・ベシアが振り返った。ムーキー・ベッツ内野手の大豪邸で大騒ぎしていたようだ。優勝パレード後、ベッツの邸宅で夜から催された祝賀パーティー。選手たちはパートナーとともに参加した。ドジャースの青と白にデコレーションされた敷地内は、ボウリング場のほか、テニ スやバス ケのミニコートも