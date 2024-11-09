日産自動車は8日、2025年モデルの「フェアレディZ」「フェアレディZ NISMO」を発表した。ともに2025年2月に発売予定で、一時停止中だった新規注文受付も11月下旬から再開する。【こちらも】アウディ、新型A5シリーズをフランスで世界初公開ただし生産台数が限られているため、再開後の注文受付台数にも上限が設けられる。またフェアレディZ NISMOは、今回受注を受付る500台を対象に、メーカーによる抽選で購入者が選ばれる。