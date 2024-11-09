東京商工リサーチが2024年1月から10月における飲食業と介護事業者の倒産動向を発表した。新型コロナの支援策が終了したことに加えて、人件費や光熱費、原材料費の上昇などが原因で、どちらも過去最多の倒産件数となったことが分かった。【こちらも】2024年度上半期の倒産件数、10年ぶりに5000件突破東京商工リサーチ■飲食業倒産は年間で1,000件超えのペースに7日、東京商工リサーチが2024年1月から10月の「飲食業の倒産動向