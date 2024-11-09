日頃の人間関係や振る舞いの中で、気をつけたい言動があります。今回は、周りに距離を置かれる言動を紹介します。対応の偏り特定の人だけに親切で、他の人にはそっけない…そんな行動は周りからの信頼を失います。すべての人に平等な態度を心がけることが、人との関係を円滑にします。現実と異なるSNSの投稿理想と現実のギャップがあるSNSの投稿は、信頼を壊しかねません。飾らない自分を見せる勇気が、真のつながりを生み出します