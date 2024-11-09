結婚生活では喜びと共に、互いの期待と現実のギャップに直面することもあります。今回は、夫婦間の課題と解決策を紹介します。相互理解のためのコミュニケーションパートナーとの間に溝が生じたとき、まずはお互いの期待や感情を率直に話し合うことが大切です。相手の言動に戸惑ったら、その感情を素直に伝え、理解を求めましょう。サポート体制の再構築出産を控えた妻にとって、夫のサポートは非常に重要です。夫がその重要性を認