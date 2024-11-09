米俳優アーミー・ハマーが、信仰を巡って険悪になった後、母と「長期間」口をきいていなかったことを明かした。２０２１年に精神的および性的虐待の疑惑が浮上したことでキャリアが転落したアーミーは、母ドリューから宗教の教えを説かれたくなかったという。 【写真】元妻との２ショット 『アーミー・ハマータイム・ポッドキャスト』でアーミーは、ゲス