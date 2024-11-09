フリーアナウンサー徳光和夫（83）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）に出演し、ドナルド・トランプ次期米大統領（78）とのエピソードを語った。5日に開票がスタートした米大統領選で、激戦7州で、共和党候補のトランプ氏が次々と勝利を確実にした。一方で、初の女性大統領を目指した民主党候補のカマラ・ハリス副大統領（60）は6日、敗北を認める内容の演説を