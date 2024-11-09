ニデックが設立を発表した工作機械の総合展示施設「テクニカルセンター」のイメージ図モーター大手のニデック（旧日本電産）は、滋賀県栗東市の子会社の敷地内に工作機械の総合展示施設「テクニカルセンター」を設立する。米国や中国、インドにも展示場を設け、グループが持つ技術などを紹介する場を整える。投資額は数十億円規模だという。テクニカルセンターは2025年11月に竣工予定で旋盤やレーザー加工機、金属3Dプリンター