MLB・パドレスのダルビッシュ有投手が9日、自身のSNSを更新しプロ野球・日本ハムのエスコンフィールドHOKKAIDOを満喫する様子を投稿しました。8日に古巣の本拠地に訪れたダルビッシュ投手。「やっと来ることができました」と自身と大谷翔平選手の壁画前で撮った写真を投稿していました。9日は、「そして今回は『TOWER 11』に泊めていただきました！ 温泉やサウナも入ることが出来て自分だけでなく、今回一緒にきた2人の息子も大喜