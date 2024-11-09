中国・四川省で10月、真っ赤な炎と大量の煙がカメラにとらえられた。消防車が駆けつけたものの、駐車された車が進行を妨げていた。そこで住民たちは決死の力業で車をひっくり返し、消防車の通り道をつくった。無事、火は消し止められ、けが人はいなかったという。闇夜に燃え上がる真っ赤な炎中国・四川省の団地で10月14日午後8時ごろ、火の手が上がった。現場では、真っ赤な炎と大量の煙が立ちのぼり、住民たちが立ち尽くしていた