6日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節でクラブ・ブルージュと対戦し、0-1で敗れたアストン・ヴィラ。話題となったのは、そのゴールシーンだ。アストン・ヴィラGKエミリアーノ・マルティネスがゴールキックからリスタートしようとボールをDFタイロン・ミングスにパスしたのだが、ミングスはまだ始まっていないと勘違いしたのか手でボールをキャッチ。もう一度ボールを置いてリスタートしようとしたが、これがハンドの判