GKは1つのプレイで厳しい評価を受ける難しいポジションだ。パリ・サンジェルマンは6日にチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第4節でアトレティコ・マドリードと戦って1-2で敗れたが、このゲームで厳しい批判を浴びているのがパリ・サンジェルマンGKジャンルイジ・ドンナルンマだ。1-1で迎えた後半アディショナルタイム、アトレティコは右サイドでボールを受けたFWアンヘル・コレアがキックフェイントで中へカットインし、左足シ