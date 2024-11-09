アヤックスでブレイクし、レアルでもプレイしたファン・デル・ファールト氏photo/Getty Images元オランダ代表のラファエル・ファン・デル・ファールト氏がイアン・マートセンのアストン・ヴィラ移籍後の扱いに納得いっていないようだ。マートセンは、昨シーズンの終盤に出場機会を求めてチェルシーからドルトムントにローン移籍。その新天地では戦力としてシーズン終了までチームに貢献し、チャンピオンズリーグ準優勝も経験した