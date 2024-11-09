「『潜在能力』は隠れているものではなく、一定の考え方と行動を伴うことで誰でもいつでも発揮できるもの」と脳外科医の林成之は言います（写真：ELUTAS／PIXTA）潜在能力というと「表に出ていない、内に秘めた才能」と定義づけられています。英語では「potential ability」と訳されるようです。英語表現で見ると「可能性のある」「能力」とも読み取れます。実は「潜在能力」は隠れているものではなく、一定の考え方と行動を伴うこ