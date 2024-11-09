9日午前、石川県小松市の国道で89歳の女性が乗用車にはねられ死亡しました。事故があったのは、小松市尾小屋町の国道416号で、9日午前10時ころ普通乗用車を運転していた女性から「歩行者とぶつかった」と警察に通報がありました。はねられたのは、近くに住む89歳の無職の女性で、病院に搬送されましたが、およそ1時間後に死亡しました。現場は片側1車線の直線道路で、死亡した女性は道路を横断していたものと見られています。警察