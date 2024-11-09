鹿児島県の奄美地方と沖縄県の沖縄本島北部では８日夜から９日明け方にかけ、暖かく湿った空気が流れ込んで大雨となった。気象庁は鹿児島県与論町（与論島）に出していた大雨特別警報を午後２時に大雨警報に切り替えたが、引き続き土砂災害や低地の浸水、河川の増水に厳重な警戒が必要という。沖縄県大宜味村の一部には一時、５段階の警戒レベルで最も高い「緊急安全確保」が発令された。鹿児島県によると、正午時点で人的被害