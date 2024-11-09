お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。いつか住みたい場所について語る場面があった。この日はKBS京都のスタジオから生放送。伊達は「久々の京都になりますけど、天気がいいですね、京都。やっぱりいいですね、京都は」ともらすと、相方の富澤たけしは「なんか暑くて寒いイメージじゃん