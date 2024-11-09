鹿島クラブアドバイザーのジーコ氏（71）の引退30周年記念セレモニーが9日、名古屋戦の試合前にカシマスタジアムで行われた。94年10月10日の引退試合から大きな節目を迎えたレジェンドは「30年間に及ぶ鹿島への愛情と自分の全てを、ここに置いています。30年の間に自分たちのために力を尽くしてくださったスポンサーの方々、サポーターの皆さまに心から感謝します」とピッチ上であいさつした。クラブOBで元ブラジル代表MFレオ