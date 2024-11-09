全日本プロレスは８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２４」の開幕戦（９日、後楽園ホール）前日会見を開催した。過去、４大会で優勝し今年は、三冠ヘビー級新王者のデイビーボーイ・スミスＪｒ．とタッグで出場する宮原健斗は「まさにスペシャルなタッグチームを結成します。こんなに華のあるタッグチームも日本に存在しない」と胸を張り、９日の開幕戦で対戦する諏訪魔、鈴木秀樹へ「俺たちが圧倒的存在で後楽園