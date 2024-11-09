宝くじの１００万円の当選券などが入った財布を盗んだとして、石川県警珠洲署は７日、七尾市万行、解体作業員の男（５３）を窃盗の疑いで逮捕したと発表した。逮捕は６日付。発表によると、男は９月１０日午前８時頃、珠洲市内のコンビニ店のトイレ内で、同市の５０歳代男性が置き忘れた、宝くじや現金約６万３０００円が入った財布を盗んだ疑い。男性の届け出を受けた同署が防犯カメラの映像などから捜査していた。男は、宝