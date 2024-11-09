11月9日、京都競馬場で行われた8R・京都ジャンプステークス（J-G3・障害3歳上オープン・芝3170m）は、高田潤騎乗の1番人気、スマイルスルー（牡4・栗東・斉藤崇史）が快勝した。8馬身差の2着に2番人気のアサクサゲンキ（せん9・栗東・音無秀孝）、3着にオオキニ（牡5・栗東・鈴木孝志）が入った。勝ちタイムは3:33.4（良）。【新馬/京都5R】ミニトランザットがデビューV…断然人気アスクセクシーモアはまさかの最下位ルーラーシ