11月9日、京都競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1600m）は、鮫島克駿騎乗の4番人気、ミニトランザット（牡2・栗東・杉山佳明）が勝利した。1/2馬身差の2着にタイセイフィオーレ（牡2・栗東・高野友和）、3着にマサハヤモーブ（牡2・栗東・千田輝彦）が入った。勝ちタイムは1:35.5（良）。1番人気で武豊騎乗、アスクセクシーモア（牡2・栗東・福永祐一）は14着、2番人気でC.デムーロ騎乗、プレスジャンケット（牝2・栗東・渡辺