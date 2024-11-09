11月9日、京都競馬場で行われた4R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ナルカミ（牡2・栗東・坂口智康）が快勝した。大差の2着にプリンセッサ（牝2・栗東・牧田和弥）、3着にミライヘノカギ（牡2・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:51.2（良）。2番人気で横山典弘騎乗、ゼンエスポワール（牡2・栗東・飯田祐史）は、5着敗退。1番人気に応える【福島2R】永島まなみ騎乗 アメージングが逃げ切る坂井瑠星