公明党は臨時の党大会を開き、新代表に斉藤国土交通大臣を正式に選出しました。公明党斉藤新代表「国民の皆様のご期待に応えられる、清新な温かい公明党の構築を目指して、全力を挙げて頑張る決意でございます」斉藤鉄夫氏（72）は幹事長や政調会長を歴任し、2021年10月から国交大臣を務めるベテランです。公明党は9月末の党大会で石井啓一氏を代表に選出したばかりですが、衆議院選挙での落選を受け辞意を示していました