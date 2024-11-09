11月9日、福島競馬場で行われた2R・2歳未勝利（ダ1700m）は、永島まなみ騎乗の1番人気、アメージング（牡2・美浦・中舘英二）が快勝した。3馬身差の2着にカゼノタカトシ（牡2・美浦・久保田貴士）、3着にニシノブレイゼスト（牡2・美浦・高木登）が入った。勝ちタイムは1:47.0（良）。2番人気で丹内祐次騎乗、ヴィーデ（牡2・美浦・戸田博文）は、7着敗退。【武豊日記】大物かもしれない２頭の初陣今年の29勝目永島まなみ騎