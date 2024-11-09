結婚式にかかる費用は、披露宴の内容や招待客の人数などによって異なります。これから結婚式を挙げたいと考えているけれど、「費用が足りない」「ある程度貯金をしなければならない」となる人も多いでしょう。限られた給料のなかから、まとまった金額を貯金に回すのは簡単なことではありません。 また、結婚する際には結婚式以外に結納や新婚旅行といった費用もかかります。 本記事では理想の結婚式を挙げるために、結婚