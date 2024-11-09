【モデルプレス＝2024/11/09】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの山中柔太朗が、8日深夜に放送されたラジオ番組「From INI」（TOKYO FM／JFN38局ネット・25時〜）にゲスト出演。グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）の木村柾哉と久々の再会を振り返った。【写真】INI、サプライズに泣き崩れる◆山中柔太朗、木村柾哉との共演で心配だったこととは木村が主演を務める映画「あたしの！」（公開中）に親友役で出演した