【モデルプレス＝2024/11/09】女優の北原里英が7日、自身のYouTubeを更新。夫で俳優の笠原秀幸と2人で結婚式に参列したことを報告した。【写真】北原里英＆笠原秀幸夫妻のキューピッドとなった美人女優◆笠原秀幸＆北原里英、2人で結婚式参列今回の動画では、YouTubeのスタッフの結婚式に夫婦で参列する様子を公開。2人で美容院に向かい支度をし、仲良く式に出席した。笠原が北原におにぎりを握ったり、「“きたりえの旦那”として