【モデルプレス＝2024/11/09】俳優の山田孝之と仲野太賀が、9日放送のTBS系「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）に出演。公開中の映画「十一人の賊軍」の撮影裏話を明かした。【写真】山田孝之、自撮りの衝撃ビフォーアフター公開◆山田孝之「十一人の賊軍」の過酷な撮影を回顧本作でW主演を務めた山田と仲野。派手なアクションシーンが満載の同作に腕や脚を露出した衣装で挑んだ山田は、「みなさんより露出が多いじゃない