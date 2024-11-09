国民民主党が実現を求めていることで注目度が高まる「103万円の壁」。税金と社会保険料に関する“年収の壁”はこの他にもあります。厚生労働省は「106万円の壁」を撤廃して厚生年金の加入を増やすべく議論しています。長年の問題は変わるのでしょうか。そこで今回の# みんなのギモン では、「“年収の壁”どうなる？」をテーマに、次の2つのポイントを中心に解説します。●税金の壁103万円●社会保険料の壁106万円・130万円■