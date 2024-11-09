ゆうちゃみ（23）が8日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）に出演。「○○にお金をかけたくない」というテーマで話をした。ゆうちゃみは話を振られると「パジャマとか女子力にかけるものにお金を使いたくない」と明かし、「パジャマって誰に見せる物でもない。彼氏に見せるのは下着…パジャマダサくても下着エロかったら、そことのギャップ狙える」と説明した。「私の周りにはレースの黒いひものパジャマ