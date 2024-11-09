駐車場で震えていた子猫2022年9月、Yさんは会社の駐車場で生後1週間ほどの小さな子猫に出会いました。そこにいたのは、まだ目も見えずに小さな体で震えている一匹の子猫でした。Yさんは、一人ぼっちでさまよっている姿が心に強く残り、おもちちゃんを保護することにしました。【写真】ありゃ、同じ方向を向いて…シンクロ率86%！笑家に連れて帰ると、おもちちゃんは目も見えず、小さな体を震わせていました。Yさん一家は、あまりに