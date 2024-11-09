伝説のキャバ嬢として知られるモデルで実業家の愛沢えみり（36）が自身のインスタグラムを更新。ショートカットにした近影をアップし、フォロワーから絶賛されている。愛沢は「髪の毛バッサリと切りました。どうでしょうか？しばらくこの私でよろしくお願いします」と書き込み、肩まであった髪をばっさり切ったショートヘアのドレス姿を公開。美しいうなじや背中が際立つショットもある。10月にロングからミドルロングの髪型