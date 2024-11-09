女優の山本奈衣瑠（30）らが9日、都内で行われた、映画「ココでのはなし」（こささりょうま監督）の公開記念舞台挨拶に登壇した。この記事の写真を見る今作は、東京オリンピック開催直後のゲストハウスを舞台に、住み込みで働く詩子（山本）とそこに集う人びととの交流と、いとおしい日々を描いたヒューマンドラマ。山本は「正直、この映画は、タイトルも私たちが出ている事も忘れてもいいから、見てくれた方の人生がちょっと楽に