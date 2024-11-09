新日本プロレス８日（日本時間９日）の米国・ボストン大会で、ＳＴＲＯＮＧ無差別級王者のゲイブ・キッド（２７）が藤田晃生（２２）の挑戦を退け４度目の防衛に成功した。試合中にマイクを握り遺恨が勃発中のケニー・オメガ（ＡＥＷ）を挑発するなどやりたい放題だったゲイブだが、ブレーンバスターをＡｂａｎｄｏｎＨｏｐｅ（変型スタナー）で切り返されると劣勢に。ラ・ケブラーダ、スワンダイブ式ミサイルキックから２発