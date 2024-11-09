フィギュアスケート女子で五輪２大会出場の鈴木明子氏は、新たな形で競技の魅力を発信していく構えだ。来年１月４日よりテレビ朝日系全国２４局ネット「ＮＵＭＡｎｉｍａｔｉｏｎ」枠で放送されるテレビアニメ「メダリスト」では、鈴木明子氏らがアニメ内でのスケーターの振り付けに協力。鈴木氏は「このすばらしい作品がアニメ化されるにあたり、振り付けを担当させていただけることは、私にとって大変光栄なことです。モーシ