全日本プロレスは８日、都内で「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２４」の開幕戦（９日、後楽園ホール）前日会見を開催した。Ａブロックにエントリーした世界王者の「斉藤ブラーザス」は、会見で兄のジュンが「俺たち斉藤ブラーザスがぶっちぎりで優勝してやる。全勝優勝してやる。ＤＯＯＭ！」と全勝での初優勝を宣言した。過去の大会で世界タッグ王者の全勝優勝は前例がない。それだけに弟のレイも「宣言してやるぜ！全勝