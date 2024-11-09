女優の比嘉愛未が９日に自身のＳＮＳを更新。ＣＡの制服姿を披露した。１５日深夜２４時１２分からテレビ東京系ドラマ「孤独のグルメ」の特別編「それぞれの孤独のグルメ」第７話に出演することを自身のインスタグラムで報告した比嘉。「ずっと好きで拝見してきた作品に呼んで頂き人生初のＣＡ役を演じられて嬉しい楽しい美味しい最高なお仕事でした」と喜びをつづり、ＣＡの制服姿のオフショットを披露した。この