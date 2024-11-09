与論町に発表されている、大雨特別警報は、大雨警報に切り替えられました。 和泊町、知名町に発表されている、大雨警報は、継続中です。 土砂災害の危険度を示す気象庁のキキクルでは、午後１時５分現在、与論町の全域が警戒を示す赤色になっています。沖永良部島の知名町のほぼ全域と、和泊町の一部は注意を示す黄色になっています。 これまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあり、気象庁は奄美地方では、引き続き１０日昼