木村柾哉 活動のモチベーションに繋がる音楽を聞く連載「私のモチベ曲」。映画『あたしの！』で、渡邉美穂とのＷ主演で映画初主演を飾ったINIの木村柾哉。幸田もも子さんの同名漫画の実写映画化。ヒロインのあこ子（渡邉美穂）と大親友の谷口充希（齊藤なぎさ）による、学校イチの人気者・御共直己（木村柾哉）を巡るラブコメディだ。木村が演じる直己は、３桁に上る女子に告白されるも彼女を作らない主義で断り続