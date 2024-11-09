今作は、今と地続きにある近い将来を舞台に“自由死”を望んだ母の“本心”を知ろうとした青年・朔也（池松壮亮）が、AIで母をよみがえらせる物語。朔也と、AIとしてよみがえった母（田中裕子）が再会を果たすシーンの撮影を振り返り、池松は「自分自身強烈に印象に残っているシーンでした。これから我々がもしかしたら未来で遭遇するシチュエーションかもしれない」とし、自分自身が母を作り上げてしまったこと。そして、亡くなっ