公明党は9日、臨時党大会を東京・新宿区で開き、斉藤鉄夫国土交通相を新代表とすることを正式に決定した。午後1時半からの党大会では、石井啓一氏が代表として最後の挨拶を行い、衆院選について「皆様の奮闘を勝利に結び付けられず、支持者の期待に応えられなかったことは本当に申し訳ない思いでいっぱいだとして陳謝し、「選挙結果に対する責任はひとえに党代表であった私にある」などと辞任の理由を説明した。後任の代表について