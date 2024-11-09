「第43回全国豊かな海づくり大会」に出席する天皇、皇后両陛下は9日、大分県に到着しました。「四大行幸啓」といわれる行事で、5月の全国植樹祭（岡山県）、10月の国民スポーツ大会（佐賀県）、同月の国民文化祭（岐阜県）に続き、今年最後の行事になります。【写真】天皇、皇后両陛下が大分空港に到着今年の「四大行幸啓」の様子は全国植樹祭では、2018年の西日本豪雨災害で被害があった岡山県倉敷市真備町を訪れ、復興状況