韓国の強制動員被害者の遺族が日本の「戦犯企業」を相手にした裁判で勝訴した。【注目】104歳の元徴用工、拒否していた賠償金を受領光州（クァンジュ）地方裁判所・13民事部（チョン・ヨンホ部長判事）は11月7日、強制動員被害者の遺族19人が三菱グループ系列社である三菱マテリアルを相手に提起した損害賠償訴訟で、原告の一部勝訴の判決を下した。訴訟を提起してから5年7カ月越しでの勝訴だった。裁判所は「三菱は原告19人のうち