先月の衆議院議員選挙で、酒田市の一部地域に入場整理券が届かなかった問題で、市の選挙管理員会は「そもそも入場整理券を作成していなかった」と検証結果を発表しました。 酒田市選挙管理委員会・高橋清貴委員長「心からお詫び申し上げます。誠に申し訳ありませんでした。」 酒田市選挙管理員会はきょう、緊急会見を開き、問題の検証結果を明らかにしました。 それによりますと、入場整理券が配布されなかったのは西荒瀬地区で