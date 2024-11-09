SHINeeのミンホが、ファンに飽きられてSNSのフォローを解除されたと明かした。韓国で8日に放送されたKBS 2TV「THE SEASONS‐イ・ヨンジのレインボー」には、ミンホが出演し、ステージを披露した。この日、イ・ヨンジが「ファンがミンホさんを教官、トレーナーと呼んでいると聞いた」と話すと、彼は「多くの方々が僕のSNSを見て運動に行く気になるように、運動しに行ったら毎回認証ショットを残す」とし、「スケジュールがないとき