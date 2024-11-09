【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■10月に京セラドーム大阪での公演で発売した特別1面新聞を再編集し、「TOKYO版」として制作！ スポーツ報知を発行する報知新聞社は11月9・10日に東京・東京ドームで開催されるYOASOBI初のドームツアーを記念して、エリア特別1面新聞を発売する。 10月に京セラドーム大阪での公演で発売した特別1面新聞を再編集し、「TOKYO版」として制作。新ビジ